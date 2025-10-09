Rätselhafte Rad-Tour: Sechsjähriger verschwindet und sorgt für Polizei-Einsatz

Sechsjähriger aus Weinstadt-Endersbach sorgt für Polizei-Einsatz

Seit dem frühen Mittwochnachmittag, 8. Oktober, galt ein sechsjähriger Junge aus Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) als vermisst. Am Abend wurde er im 20 Kilometer weit entfernten Stuttgart-Botnang auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Das Polizeipräsidium Aalen hatte zuvor einen Suchaufruf in den sozialen Medien geteilt. Bei der Fahndung nach dem Jungen aus Endersbach kam unter anderem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Junge wurde schon einmal in Fellbach nach Vermisstenmeldung aufgegriffen

Der Sechsjährige hatte sich am Mittwoch mit seinem Rad auf die Reise gemacht und blieb mehrere Stunden verschwunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei legte er Teile der Strecke offenbar mit dem Zug zurück. Zeugen sichteten ihn mehrfach mit seinem Fahrrad an den Bahnhöfen. Dem Kind gehe es gut, die Gründe für seinen langen Ausflug sind bislang unklar.

Nach Polizeiangaben sei der Junge bereits in der Vergangenheit von Zuhause ausgebüxt und als vermisst gemeldet worden. Damals griff man den Jungen im etwa fünf Kilometer entfernten Fellbach auf.

Mit Informationen der dpa