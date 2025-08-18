Flucht vor Polizei endet in Steinmauern mit Unfall

Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, eine Reihe von Verkehrsdelikten begangen zu haben. Nach Angaben der Polizei Rastatt war er am Wochenende mit einem Mercedes SUV unterwegs, der nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen war. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, wurde am Samstag auf der Hauptstraße von Elchesheim-Illingen in Richtung Steinmauern gesehen.

Vorfall in Steinmauern

Am Sonntag traf die Polizei den 22-Jährigen erneut auf der Hauptstraße in Steinmauern an. Als die Streifenbesatzung die Verfolgung aufnahm, flüchtete der Mann. Er überholte trotz Gegenverkehrs und verlor schließlich die Kontrolle. Der SUV überfuhr eine Verkehrsinsel. Der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Der Wagen wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittler aus Rastatt bitten um Zeugenhinweise zur Fahrweise des Mannes an die Rufnummer 07222 761-0.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.