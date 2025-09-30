Brandstiftung: Verdächtiger nach Dachstuhlbrand in Schutterwald festgenommen

Am Sonntagmorgen, 28. September, brach in der Vogesenstraße in Schutterwald ein Dachstuhlbrand aus. Nach Angaben der Polizei steht ein 45-jähriger Mann im Verdacht, den Brand verursacht zu haben. Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung laufen. Der mutmaßliche Täter stellte sich selbst der Polizei.

Brand in der Vogesenstraße: 400.000 Euro Schaden

Trotz der Flucht des Verdächtigen nach dem Brand, stellte er sich gegen Mittag. Untersuchungen legen nahe, dass psychische Erkrankung eine Rolle spielt. Leichte Brandverletzungen des Mannes wurden im Krankenhaus behandelt. Personen im Gebäude blieben unverletzt.

Der Brand zerstörte die Dachgeschosswohnung vollständig, auch andere Wohnungen sind betroffen. Sachschaden von mindestens 400.000 Euro entstand. Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte die vorläufige Unterbringung des Verdächtigen in einer psychiatrischen Klinik. Amtsgericht Offenburg folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen der Polizei

Beamte der Kriminalpolizei untersuchen die genauen Ursachen des Brandes. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach knapp zwei Stunden löschen. Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe sowie zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.