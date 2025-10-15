Unfallflucht auf B3 bei Bühl: Polizei sucht Mercedes ML

Nach Angaben der Polizei ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der B3 zwischen Bühl und Weitenung an einer Baustelle eine Unfallflucht. Eine 48-jährige Renault-Fahrerin stand vor einer roten Ampel. Ein dunkler SUV fuhr auf ihren Fahrstreifen und touchierte das Auto.

Abgerissener Außenspiegel bleibt zurück

Zum Unfall kam es gegen 23.45 Uhr. Der SUV setzte seine Fahrt in Richtung Bühl fort. An der Unfallstelle fand die Polizei am Folgetag einen abgerissenen linken Außenspiegel. Die Bauteile stammen laut Autohaus von einem Mercedes-Benz ML der Baujahre 2007 bis 2010.

Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bühl unter 07223/99097-0 entgegen. Zuständig ist das Polizeipräsidium Offenburg.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg