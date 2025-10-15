Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht auf B3 bei Bühl: Polizei bittet um Hinweise zu Mercedes ML

Polizeibericht aus Bühl

Unfallflucht auf B3 bei Bühl: Polizei sucht Mercedes ML

SUV kollidiert an Baustelle mit Renault und fährt weiter. Polizei sichert Spiegelteil und prüft Mercedes ML, Baujahre 2007 bis 2010.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der B3 zwischen Bühl und Weitenung an einer Baustelle eine Unfallflucht. Eine 48-jährige Renault-Fahrerin stand vor einer roten Ampel. Ein dunkler SUV fuhr auf ihren Fahrstreifen und touchierte das Auto.

    Abgerissener Außenspiegel bleibt zurück

    Zum Unfall kam es gegen 23.45 Uhr. Der SUV setzte seine Fahrt in Richtung Bühl fort. An der Unfallstelle fand die Polizei am Folgetag einen abgerissenen linken Außenspiegel. Die Bauteile stammen laut Autohaus von einem Mercedes-Benz ML der Baujahre 2007 bis 2010.

    Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bühl unter 07223/99097-0 entgegen. Zuständig ist das Polizeipräsidium Offenburg.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden