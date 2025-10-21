Logo ka-news.de
Unfall Rust auf K5349: Verletzte und hohen Schaden

Polizeibericht aus Rust

Rust: Vorfahrt missachtet – Unfall an K 5349/Ringsheimer Straße

Eine 22-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden liegt bei rund 7000 Euro.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    19-Jährige missachtet Vorfahrt

    Nach Angaben der Polizei kam es am Montagabend, 20. Oktober, gegen 20.45 Uhr zu einem Unfall auf der Ringsheimer Straße. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der K 5349 und bog nach links in die Ringsheimer Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin.

    7.000 Euro Schaden

    Die 22-Jährige war in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Die Autos kollidierten. Die Mitsubishi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

