Rust: Vorfahrt missachtet – Unfall an K 5349/Ringsheimer Straße

19-Jährige missachtet Vorfahrt

Nach Angaben der Polizei kam es am Montagabend, 20. Oktober, gegen 20.45 Uhr zu einem Unfall auf der Ringsheimer Straße. Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der K 5349 und bog nach links in die Ringsheimer Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin.

7.000 Euro Schaden

Die 22-Jährige war in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Die Autos kollidierten. Die Mitsubishi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.