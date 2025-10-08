Logo ka-news.de
Unfall bei Nagold fordert Leben – Ermittler suchen weißen Kleintransporter

Polizeibericht aus Ebhausen

Unfall bei Nagold fordert Leben – Ermittler suchen weißen Kleintransporter

Motorradfahrer stirbt auf der Landesstraße 362 bei Ebhausen. Polizei sucht weißen Sprinterfahrer und nennt eine Kontaktstelle.
Von Redaktion ka-news.de
    Unfall bei Nagold fordert Leben – Ermittler suchen weißen Kleintransporter
    Unfall bei Nagold fordert Leben – Ermittler suchen weißen Kleintransporter Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Samstag, 27. September 2025, gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 362 bei Ebhausen. Ein Motorradfahrer verstarb. Die Mitteilung ist ein Nachtrag des Polizeipräsidiums Pforzheim vom Sonntag, 28. September 2025.

    Ermittler suchen den Fahrer eines weißen Sprinters, der zur gleichen Zeit von Ebhausen in Richtung Nagold fuhr. Die Person könnte sachdienliche Angaben zum Unfallhergang liefern. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim führt die weitere Sachbearbeitung. Als Kontakt nennt die Behörde die Rufnummer 07231 186-3111.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

