Unfall Bad Herrenalb: Polizei untersucht tödlichen Zusammenstoß zwischen Bus und Fußgängerin

Polizeibericht aus Bad Herrenalb

Bad Herrenalb: Tödlicher Unfall zwischen Bus und Fußgängerin

Eine 62-Jährige wurde am Montag, 13. Oktober, in Bernbach von einem Linienbus erfasst und starb. Die Verkehrspolizei Pforzheim ermittelt, die K3707 war für die Aufnahme gesperrt.
    Bad Herrenalb: Tödlicher Unfall zwischen Bus und Fußgängerin
    Foto: Thomas Riedel

    Ein Linienbus erfasste am Montagnachmittag, eine 62-jährige Fußgängerin. Nach Angaben der Polizei starb die Frau an der Unfallstelle. Ermittler berichten von einem Geschehen auf der K3707 in Bernbach. Ein 52-jähriger Busfahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Moosbronner Straße. Die Fußgängerin stürzte aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn.

    Der Bus erfasste die 62-Jährige. Andere Fahrgäste befanden sich nicht im Fahrzeug. Einsatzkräfte stellten den Omnibus sicher. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Unfallaufnahme zeitweise voll. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim führt die Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

