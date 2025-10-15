Bad Herrenalb: Tödlicher Unfall zwischen Bus und Fußgängerin

Ein Linienbus erfasste am Montagnachmittag, eine 62-jährige Fußgängerin. Nach Angaben der Polizei starb die Frau an der Unfallstelle. Ermittler berichten von einem Geschehen auf der K3707 in Bernbach. Ein 52-jähriger Busfahrer befuhr gegen 16.10 Uhr die Moosbronner Straße. Die Fußgängerin stürzte aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn.

Der Bus erfasste die 62-Jährige. Andere Fahrgäste befanden sich nicht im Fahrzeug. Einsatzkräfte stellten den Omnibus sicher. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Unfallaufnahme zeitweise voll. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim führt die Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.