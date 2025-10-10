Logo ka-news.de
Unfall B10 Pforzheim: B10 nach schwerem Verkehrsunfall stundenlang gesperrt

Pforzheim

Unfall auf der B10 bei Pforzheim: Mercedesfahrer ringt mit dem Leben

In der Nacht zum Freitag stießen auf der B10 bei Pforzheim zwei Fahrzeuge zusammen. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine sogar lebensegfährlich.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    Unfall in Pforzheim B10 10. Oktober 2025
    Unfall in Pforzheim B10 10. Oktober 2025 Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

    Schwerer Unfall auf der B10 bei Pforzheim in der Nacht zu Freitag

    Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Pforzheim fuhr ein Mercedes am Freitag, 10. Oktober, gegen 1.30 Uhr die B10 entlang. Nicht ganz klar ist der nachfolgende Ablauf des Unfalls.

    Unfall auf der B10 bei Pforzheim: Mercedes und Porsche kollidieren

    Die Polizei vermutet, dass der Mercedesfahrer wenden wollte und daraufhin mit einem Porsche zusammenstieß, der von Richtung Mühlacker kam. Durch den Aufprall wurde der Porschefahrer leicht verletzt, sein Beifahrer schwer verletzt. Der Mercedesfahrer schwebt aktuell in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit.

    Die B10 musste infolge von Aufräum- und Reinigungsarbeiten bis 5.30 Uhr gesperrt werden.

