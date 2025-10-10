Unfall auf der B10 bei Pforzheim: Mercedesfahrer ringt mit dem Leben

Schwerer Unfall auf der B10 bei Pforzheim in der Nacht zu Freitag
Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Pforzheim fuhr ein Mercedes am Freitag, 10. Oktober, gegen 1.30 Uhr die B10 entlang. Nicht ganz klar ist der nachfolgende Ablauf des Unfalls.
Unfall auf der B10 bei Pforzheim: Mercedes und Porsche kollidieren
Die Polizei vermutet, dass der Mercedesfahrer wenden wollte und daraufhin mit einem Porsche zusammenstieß, der von Richtung Mühlacker kam. Durch den Aufprall wurde der Porschefahrer leicht verletzt, sein Beifahrer schwer verletzt. Der Mercedesfahrer schwebt aktuell in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit.
Die B10 musste infolge von Aufräum- und Reinigungsarbeiten bis 5.30 Uhr gesperrt werden.