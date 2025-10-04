A8 bei Pforzheim: Sekundenschlaf führt zu Unfall – Schaden im fünfstelligen Bereich

Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagabend,3.10.2025, auf der A8 bei Pforzheim zu einem Unfall. Ein Opel auf dem linken Fahrstreifen geriet zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd gegen 23.30 Uhr zu weit nach rechts. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Sekundenschlaf des 20-Jährigen aus.

Unfall auf der A8 bei Friolzheim

Der Opel streifte auf der Mittelspur einen Ford. Das Auto prallte danach rechts gegen die Betongleitwand. Der Wagen überquerte alle drei Spuren nach links und touchierte erneut die Betonwand. Anschließend stieß er abermals mit dem Ford zusammen und kollidierte mit einem Sattelzug. Der Opel kam stark beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Vier Insassen im Ford erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. An Opel, Ford und Sattelzug entstand ein Gesamtschaden von 40.000 Euro. Einsatzkräfte behielten den Führerschein des 20-Jährigen ein. Die Autobahn war für Aufnahme und Reinigung kurzzeitig voll gesperrt. Ebenfalls am Freitag verursachte ein 36-Jähriger auf der A8 eine Unfallserie.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.