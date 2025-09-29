Logo ka-news.de
Unfall auf A8: Dunkler BMW flüchtet nach Kollision mit Leitplanke - Polizei sucht Zeugen

Polizeibericht aus Pforzheim

Unfall am Mittwoch: BMW fährt gegen A8-Leitplanke und fährt davon

Ein BMW-Fahrer flüchtet nach der Kollision mit einer Leitplanke auf der A8. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (symbolbild)
    (symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Unfall ereignete sich am Mittwoch

    Nach Angaben der Polizei kollidierte am Mittwochmorgen, 24. September, ein Fahrzeug mit einer Leitplanke auf der A8 bei Pforzheim. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord. Trotz des entstandenen Schadens setzte der Fahrer die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das Fahrzeug wird als dunkler BMW oder Mercedes-Benz beschrieben.

    Vorfall auf der A8 bei Pforzheim

    Der Zusammenstoß erfolgte mutmaßlich wegen nicht angepassten Geschwindigkeit an die Wetterbedingungen. Die Leitplanke erlitt einen erheblichen Schaden. Details über die genaue Höhe wurden bisher nicht veröffentlicht.

    Hinweise können beim zuständigen Autobahnpolizeirevier Pforzheim gemeldet werden. Der Verkehr wurde durch den Unfall kurzzeitig beeinträchtigt. Weitere Maßnahmen zur Aufklärung des Falles sind im Gange.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

