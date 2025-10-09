Kind und Erwachsene verletzt: Doppelte Unfallserie sorgt in Mannheim für Stau

Am Donnerstag, 9. Oktober, kam es in Mannheim zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

Unfall auf der Neckarauer Straße in Mannheim am Mittag

Wie die Polizei einer Mitteilung berichtet, wurde gegen 12.20 Uhr auf der Neckarauer Straße, Höhe Niederfeldstraße, eine Person von einem Auto erfasst. Über die Schwere der Verletzungen liegen laut Polizei bislang keine gesicherten Informationen vor. Rettungsdienst und Polizei seien noch im Einsatz, es könne erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, teilt die Polizei mit.

Drei Personen bei Unfall am Morgen in Mannheim verletzt

Bereits am Morgen, kurz vor 8 Uhr, ereignete sich auf der Seckenheimer Landstraße ein weiterer Unfall: Eine 30-jährige VW-Fahrerin übersah ein stehendes Pannenfahrzeug und fuhr auf. Dabei erlitten die Fahrerin, ein fünfjähriges Kind sowie der Fahrer des Pannenwagens leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.