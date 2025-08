Fahrradfahrer in Calw mit fast zwei Promille gestoppt

Nach Angaben der Polizei geriet ein 28-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in eine Polizeikontrolle. Zeugen hatten den Fahrradfahrer, der in der Stuttgarter Straße unterwegs war, gemeldet. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin zur Absicherung eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Kontrolle in der Stuttgarter Straße

Bei Werten über 1,6 Promille auf dem Fahrrad handelt es sich um eine Straftat. Betroffene können mit einer Geldstrafe und Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung notwendig. Fällt ein Fahrradfahrer bei dieser Untersuchung durch, droht der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Die Regelung betrifft ausschließlich radfahrende Verkehrsteilnehmer.

Fußgänger sind von den Promillegrenzwerten ausgenommen. Alkoholisiert einen Unfall zu verursachen, kann jedoch rechtliche Konsequenzen haben. Die Polizei Pforzheim ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.