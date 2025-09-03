Logo ka-news.de
Sprengung einer Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg in Neulingen

Polizeibericht aus Neulingen

Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg bei Neulingen gesprengt

Eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Dienstagabend zwischen Bauschlott und Bretten kontrolliert gesprengt. Nach Angaben der Polizei entdeckte man gegen 16.30 Uhr das Kriegsrelikt in einem Wald.
    Der Kampfmittelbeseitigungsdienst begutachtete die Granate und entschied, sie vor Ort zu sprengen. Vor der Sprengung, die um 22.16 Uhr stattfand, sperrte die Polizei das unbewohnte Gebiet weiträumig ab. Niemand befand sich in der Nähe, so dass zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner bestand. Dank der Maßnahmen entstanden auch keine Sachschäden.

    Fachkräfte des Kampfmittelräumdienstes führten die Sprengung durch. Unterstützung erhielten sie von Beamten der Polizeipräsidien Pforzheim und Karlsruhe sowie des Polizeipräsidiums Einsatz. Nach Abschluss der Aktionen bestätigte die Polizei die erfolgreiche Durchführung der Sprengung. Der Vorfall war schnell und ohne Zwischenfälle abgewickelt.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

