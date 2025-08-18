Unfall auf Kreisstraße bei Illingen: Zwei Frauen verletzt

Nach Angaben der Polizei Pforzheim ereignete sich am Sonntagabend auf der Kreisstraße K4510 zwischen Illingen und Schützingen ein Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrerin eines VW Polo geriet aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dabei stieß ihr Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Mercedes, in dem sich fünf Personen, darunter drei Kinder, befanden. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und landeten im Grünstreifen neben der Straße.

Illingen: Straße mehrere Stunden gesperrt

Die Fahrerin des VW Polo wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ihre 16-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Die Kollision verursachte auf der Kreisstraße einen Sachschaden von rund 80.000 Euro. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Straße blieb die K4510 bis 22 Uhr gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

