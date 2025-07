Schwerer Unfall in Rastatt: 14-Jähriger auf gestohlenem Roller flüchtet vor Polizei und verletzt sich schwer!

Am Samstagnachmittag, 27. Juli, ereignete sich in Rastatt ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war eine Streife des Polizeireviers Rastatt auf einen 14-jährigen Rollerfahrer in der Lorenz-Buchdunger-Straße aufmerksam geworden. Der Rollerfahrer war ohne Helm unterwegs, sein 17-jähriger Beifahrer ebenfalls. Aus einer geplanten Kontrolle entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, bei der der Jugendliche die Polizeibeamten ignorierte.

In Rastatt

Der Flüchtige überfuhr an der Ampelkreuzung Rödernweg/Richard-Wagner-Ring eine rote Ampel. In der nachfolgenden Gartenstraße kollidierte er mit einer Mauer und einem Zaun, wodurch beide schwer verletzt wurden. Die Jugendlichen befinden sich derzeit zur Behandlung im Klinikum Rastatt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Rollerfahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Der gestohlene Roller wurde in der Nacht vor dem Unfall als vermisst gemeldet. Unmittelbar vor dem Unfall überholte der Rollerfahrer ein unbekanntes Auto in der Gartenstraße. Dessen Fahrer könnte der Polizei wertvolle Informationen liefern.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer des überholten Pkw. Dieser wird dringend gebeten, sich beim Verkehrsdienst Baden-Baden zu melden. Zeugenhinweise könnten entscheidend zur Klärung des Falls beitragen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.