Pedelec-Fahrer bei Unfall in Mühlacker schwer verletzt

Am Montagmorgen kam es in Mühlacker zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben stieß ein 45-jähriger Ford-Fahrer gegen 7 Uhr in der Ziegeleistraße im Kreisverkehr mit einem 60-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend musste er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Kreisverkehr blieb für die Zeit der medizinischen Erstversorgung gesperrt.

Unfallstelle in Mühlacker

Gegen 7:45 Uhr konnte die Polizei die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigeben. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch vom Polizeirevier Mühlacker untersucht. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt. Der Ford-Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt. Die Polizei bittet um die Beachtung der Freigabezeiten im Bereich des Kreisverkehrs für den morgenlichen Berufsverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.