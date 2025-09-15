Logo ka-news.de
Schwerer Unfall auf der Autobahn A5 bei Offenburg: Insassen haben großes Glück

Schwerer Unfall in Baden-Württemberg

Insassen haben Schutzengel! BMW schleudert über die A5 bei Offenburg

Auf der A5 bei Offenburg schleudert ein BMW bei einem schweren Unfall in die Leitplanke. Die Fahrenden haben unbeschreibliches Glück.
Von Sarah-Christin Großmann
    Ein BMW schleuderte auf der A5 bei Offenburg in eine Leitplanke.
    Ein BMW schleuderte auf der A5 bei Offenburg in eine Leitplanke. Foto: EinsatzReport24

    Am frühen Sonntagmorgen, 14. September, ereignete sich auf der Autobahn ein schwerer Unfall in Baden-Württemberg. Ein BMW prallte gegen 7:15 Uhr auf der A5 bei Offenburg gegen die Leitplanke. Die Unfallursache ist laut Polizei bislang ungeklärt.

    150 Meter Trümmerfeld

    Der BMW fuhr von Appenweier gen Offenburg, als er von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und stieß gegen die Leitplanke. Durch den starken Aufprall schleuderten Autoteile 150 Meter über die Fahrbahn. Das Vorderrad wurde aus der Karosserie gerissen.

    Insassen haben Schutzengel

    Wie durch ein Wunder blieben die Insassen unverletzt. Die Einsatzkräfte mussten den durch Trümmerteile, Öl und Betriebsflüssigkeit verunreinigten Straßenabschnitt ausgiebig reinigen. Während der Bergungsarbeiten leitet die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

