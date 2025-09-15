Insassen haben Schutzengel! BMW schleudert über die A5 bei Offenburg

Am frühen Sonntagmorgen, 14. September, ereignete sich auf der Autobahn ein schwerer Unfall in Baden-Württemberg. Ein BMW prallte gegen 7:15 Uhr auf der A5 bei Offenburg gegen die Leitplanke. Die Unfallursache ist laut Polizei bislang ungeklärt.

150 Meter Trümmerfeld

Der BMW fuhr von Appenweier gen Offenburg, als er von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und stieß gegen die Leitplanke. Durch den starken Aufprall schleuderten Autoteile 150 Meter über die Fahrbahn. Das Vorderrad wurde aus der Karosserie gerissen.

Insassen haben Schutzengel

Wie durch ein Wunder blieben die Insassen unverletzt. Die Einsatzkräfte mussten den durch Trümmerteile, Öl und Betriebsflüssigkeit verunreinigten Straßenabschnitt ausgiebig reinigen. Während der Bergungsarbeiten leitet die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.