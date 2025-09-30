Schwerverletzte nach Unfall auf A5 bei Mahlberg: Nordfahrbahn vorübergehend gesperrt

Schwerer A5-Unfall bei Mahlberg

Nach Angaben der Polizei kam es am Montagnachmittag, 29. September, auf der Autobahn A5 zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten. Ein 84-jähriger Fahrer eines Mercedes geriet auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Rastanlage Mahlberg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ford. Beide Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin des Ford erlitten schwere Verletzungen.

Unfallort Mahlberg: Sperrung gegen 16.30 Uhr aufgehoben

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund des Unfalls musste die Nordfahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben werden, teilte die Polizei mit. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes haben die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, um die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen. Die Polizei Offenburg ist für Rückfragen erreichbar.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.