30 Kilo Rauschgift in Offenburg sichergestellt – Täter in U-Haft

Nach Angaben der Polizei liegt eine Nachtragsmeldung zum Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel vor. Die Kriminalpolizei Offenburg ermittelte seit Anfang 2025 gegen mehrere Verdächtige aus dem Ortenaukreis. Nach einer Lieferung vollstreckten Einsatzkräfte Mitte August sieben Durchsuchungsbeschlüsse und nahmen vier Personen fest.

Ermittlungen in Offenburg und Freiburg

Bei Durchsuchungen in Appenweier und Lahr stellten Beamte rund 16 Kilogramm Amphetamin sicher. Zusatzfunde umfassten 8 Kilogramm Streckmittel, mehr als 50 Ecstasy-Tabletten, Waffen und Handelsutensilien. Hinweise aus dem Verfahren führten zu einer weiteren Gruppierung. Ermittler fanden Bezüge zu Verkäufen nach Freiburg und in die Schweiz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg erließ ein Gericht weitere Durchsuchungsbeschlüsse. Einsatzkräfte vollzogen diese umgehend im Raum Freiburg.

Dabei sicherten sie 13 Kilogramm Kokain, 1 Kilogramm Marihuana und 45.000 Euro Bargeld. Der Schwarzmarktwert beträgt laut Polizei etwa 1,5 Millionen Euro. Es handelt sich laut Polizei um eine der größten Kokainmengen, die die Kriminalpolizei Offenburg sicherstellte. Zwei Beschuldigte, ein 72-jähriger Deutscher und ein 30-jähriger Italiener, befinden sich in Untersuchungshaft. Die vier im ersten Verfahren festgenommenen Personen im Alter von 38 bis 45 Jahren wurden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft für alle vier an.

Haftentscheidungen in Offenburg

Die Haftbefehle gegen eine 38-jährige Deutsche und einen 45-jährigen Deutschen setzte das Gericht inzwischen gegen Auflagen außer Vollzug. Ein 38-jähriger Spanier, der nach Polizeiangaben als mutmaßlicher Haupttäter fungierte, sowie ein 45-jähriger Deutscher bleiben in Untersuchungshaft. Die Polizei verweist auf die Erstmeldung vom Mittwoch, 22. Oktober 2025, 12.06 Uhr.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.