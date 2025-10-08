E-Scooter gegen Auto: Unfall in Rastatt endet glimpflich für jungen Fahrer

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Kreuzung Schlosserstraße/Engelsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem E-Scooter. Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Schlosserstraße in aufsteigender Richtung und wollte nach rechts in die Engelsstraße abbiegen. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem E-Scooter die Engelsstraße in absteigender Richtung auf dem linken Gehweg und wollte die Kreuzung geradeaus passieren.

Beim Abbiegen missachtete die Autofahrerin nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des E-Scooter-Fahrers, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der 21-Jährige stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Klinikum. Durch die Kollision entstand geringer Sachschaden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.