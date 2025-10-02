Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Randale in Sinzheim: 32-Jähriger verursacht Chaos und wird festgenommen

Polizeibericht aus Sinzheim

Polizei nimmt Störer in Gewahrsam: Randale in Sinzheim, Baden-Baden

Ein 32-Jähriger randalierte in zwei Geschäften und wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei blieb der Mann bis in den späten Abend in Gewahrsam.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Polizei nimmt Störer in Gewahrsam: Randale in Sinzheim, Baden-Baden
    Polizei nimmt Störer in Gewahrsam: Randale in Sinzheim, Baden-Baden Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei Offenburg nahmen Einsatzkräfte am Dienstag, 30. September, einen 32-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann war zuvor mehrfach in Baden-Baden und Sinzheim auffällig geworden. Er soll in zwei Geschäften randaliert haben.

    Einsatz in Sinzheim und Baden-Baden

    Der 32-Jährige hielt sich trotz Hausverbot im Fachmarktzentrum der Baden-Badener Cité auf und randalierte in einem Drogeriemarkt. Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis. Er fiel wenig später in Sinzheim erneut auf und randalierte gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft in der Industriestraße. Zuvor soll er dort einen mutmaßlichen Diebstahlsversuch unternommen haben, so die Polizei. Laut Polizei verließen daraufhin Kunden das Geschäft. Er entfernte sich zu Fuß, bevor die alarmierten Kräfte eintrafen. Fahnder setzten ihn im Rahmen der Fahndung fest. Anschließend brachten ihn Beamte zum Polizeirevier Baden-Baden. Dort blieb er bis in den späten Abend im Gewahrsam.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden