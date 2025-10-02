Polizei nimmt Störer in Gewahrsam: Randale in Sinzheim, Baden-Baden

Nach Angaben der Polizei Offenburg nahmen Einsatzkräfte am Dienstag, 30. September, einen 32-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann war zuvor mehrfach in Baden-Baden und Sinzheim auffällig geworden. Er soll in zwei Geschäften randaliert haben.

Einsatz in Sinzheim und Baden-Baden

Der 32-Jährige hielt sich trotz Hausverbot im Fachmarktzentrum der Baden-Badener Cité auf und randalierte in einem Drogeriemarkt. Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis. Er fiel wenig später in Sinzheim erneut auf und randalierte gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft in der Industriestraße. Zuvor soll er dort einen mutmaßlichen Diebstahlsversuch unternommen haben, so die Polizei. Laut Polizei verließen daraufhin Kunden das Geschäft. Er entfernte sich zu Fuß, bevor die alarmierten Kräfte eintrafen. Fahnder setzten ihn im Rahmen der Fahndung fest. Anschließend brachten ihn Beamte zum Polizeirevier Baden-Baden. Dort blieb er bis in den späten Abend im Gewahrsam.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.