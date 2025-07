Schießübungen im Stadtpark: Polizeieinsatz in Rastatt

Zwei Männer gerieten am Dienstagmorgen in das Visier der Polizei. Im Stadtpark Rastatt führten sie Schießübungen auf einen Karton durch. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall kurz nach 9 Uhr. Eine Waffe war im Einsatz, die frei verkäuflich ist, jedoch nur mit Waffenschein in der Öffentlichkeit geführt werden darf.

Vorfall im Stadtpark Rastatt

Nach der Alarmierung trafen Polizeibeamte am Tatort ein. Sie konnten den durchlöcherten Karton und die Waffe sicherstellen. Die Männer im Alter von 33 und 34 Jahren wurden mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren konfrontiert. Das Polizeipräsidium Offenburg gab weiterhin keine Hinweise auf ein kriminelles Motiv der Männer. Der Vorfall wirft dennoch Fragen zur Waffenkontrolle auf.

Ermittlungen und Konsequenzen

Derzeit läuft das Verfahren gegen die beiden Männer. Ihnen drohen mögliche rechtliche Konsequenzen aufgrund des Verstoßes gegen Waffengesetze. Der Vorfall wirft erneut Diskussionen über den Umgang mit frei verkäuflichen Waffen auf. Eine umfassende Untersuchung des Vorfalls steht aus.

