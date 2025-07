Fahrzeugbrand in Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen

In Pforzheim brach am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in einer Tiefgarage aus. Laut Polizei entzündete sich ein geparkter BMW gegen 1 Uhr in der Tiefgarage der Zähringerstraße. Bei Ankunft der Feuerwehr brannte die Fahrzeugfront bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, aber die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Eine Schadensschätzung steht noch aus.

Tatort Zähringerstraße

Auf Grundlage der Brandentwicklung vermutet die Polizei Brandstiftung. Objekte in der Nähe des Wagens weisen darauf hin. Die Kriminalpolizei Pforzheim sucht Zeugen, die in der Nacht etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall liefern können, sollen sich an die Behörde wenden.

Die Ermittler setzen auf Unterstützung aus der Bevölkerung, um den Tathergang zu rekonstruieren. Es gibt derzeit keine Berichte über Verletzte aufgrund des Vorfalls. Weitere Details werden von der Polizei nicht genannt. Die Tiefgarage wurde nach dem Vorfall abgesperrt.

Keine Angaben zur Schadenshöhe

Informationen zur Schadenshöhe bleiben ungenannt, da die Ermittlungen noch andauern. Eventuelle weitere Einschränkungen oder Sperrungen der Garage sind nicht bekannt. Auch weitere Details zur Brandursache oder anderen betroffenen Fahrzeugen gibt es bislang nicht. Die Polizei wird mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit treten, sobald diese vorliegen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07231/ 186 4444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.