Polizei Pforzheim berät kostenlos: Wie schütze ich mich gegen Einbrecher?

Nach Angaben der Polizei bietet das Polizeipräsidium Pforzheim am Sonntag, 26. Oktober, persönliche Einbruchschutz-Beratungen an. Anlass ist der bundesweite Tag des Einbruchschutzes. „Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist das Risiko eines Wohnungseinbruchs besonders hoch. Täter nutzen den Schutz der Dunkelheit, um ungestört ins Innere Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung zu gelangen“, so die Polizei.

Polizei berät produktneutral

„Nutzen Sie die Ihnen durch die Zeitumstellung geschenkte Stunde, um sich im persönlichen Gespräch umfassend und produktneutral über Einbruchschutz informieren zu lassen.“

Termine finden nach Absprache zu Hause oder in den Beratungsstellen in Pforzheim oder Freudenstadt statt. Zuständig ist in Pforzheim die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 13, 75172 Pforzheim. Erreichbar ist die Dienststelle unter 07231/186-1201 sowie per E-Mail an pforzheim.pp.praevention@polizei.bwl.de.