Polizei deckt in Maulbronn 34 Verkehrssünden bei kurzer Kontrolle auf

Blitz-Kontrolle in Maulbronn: Polizei erwischt 34 Verkehrssünder in nur wenigen Stunden! Überraschende Bilanz bei gezielter Überprüfung auf der Frankfurter Straße.
Von Redaktion ka-news.de
    Polizei deckt in Maulbronn 34 Verkehrssünden bei kurzer Kontrolle auf

    Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mühlacker am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr sowie zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr den Verkehr an stationären Kontrollstellen in der Frankfurter Straße. Einsatzkräfte prüften zudem am Vormittag im Bereich Wurmberg die Einhaltung der Vorschriften. Ziel war die Ahndung von Ablenkung und fehlender Sicherung.

    Kontrollen in Maulbronn und Wurmberg

    Die Beamten stellten 15 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer fest. Zusätzlich registrierten sie 19 Fälle nicht angelegter Sicherheitsgurte. Die Delikte ahndeten sie vor Ort. Insgesamt ergaben sich 34 Verstöße aus beiden Kontrollorten. Die Polizei weist auf die Gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr hin.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

