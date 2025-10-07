Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Pforzheim-Eutingen: Einbruch in Baucontainer – Baumaschinen gestohlen

Polizeibericht aus Pforzheim

Pforzheim-Eutingen: Einbruch in Baucontainer – Baumaschinen gestohlen

Unbekannte brechen einen Baucontainer in Eutingen auf. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15.000 Euro.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei sind Unbekannte am Wochenende in einen Baucontainer eingebrochen und haben Arbeitsgeräte entwendet. Ermittler berichten von einem Vorfall im Pforzheimer Stadtteil Eutingen. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr.

    Eutingen: Container in der Straße Gartenstadt aufgebrochen

    Die Täter öffneten den in der Straße Gartenstadt abgestellten Container gewaltsam. Sie beschädigten eine massive Metalltür und gelangten so ins Innere. Aus dem Container nahmen die Unbekannten mehrere Baumaschinen eines Markenherstellers mit. Die Polizei beziffert den Diebstahlsschaden auf rund 15.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden