Pforzheim-Eutingen: Einbruch in Baucontainer – Baumaschinen gestohlen

Nach Angaben der Polizei sind Unbekannte am Wochenende in einen Baucontainer eingebrochen und haben Arbeitsgeräte entwendet. Ermittler berichten von einem Vorfall im Pforzheimer Stadtteil Eutingen. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr.

Eutingen: Container in der Straße Gartenstadt aufgebrochen

Die Täter öffneten den in der Straße Gartenstadt abgestellten Container gewaltsam. Sie beschädigten eine massive Metalltür und gelangten so ins Innere. Aus dem Container nahmen die Unbekannten mehrere Baumaschinen eines Markenherstellers mit. Die Polizei beziffert den Diebstahlsschaden auf rund 15.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.