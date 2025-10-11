Logo ka-news.de
Pforzheim: Busfahrer streift parkendes Auto und flüchtet – Zeugen gesucht

Pforzheim

Pforzheim: Unfallflucht mit Linienbus – Polizei ermittelt

Ein Linienbus streifte in der Bleichstraße ein geparktes Auto. Die Verkehrspolizei Pforzheim ermittelt wegen der Unfallflucht. Der Schaden ist beachtlich.
    Blaulicht: Die Polizei Pforzheim sucht Zeugen, die den Busfahrer am Montag gegen 15:00 Uhr gesehen haben.
    Blaulicht: Die Polizei Pforzheim sucht Zeugen, die den Busfahrer am Montag gegen 15:00 Uhr gesehen haben. Foto: dpa, Julian Stratenschulte (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei verursachte ein unbekannter Fahrer am Montagnachmittag, 6. Oktober, in Pforzheim einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Ermittler gehen von einem Linienbus als Unfallfahrzeug aus.

    Der Fahrer fuhr kurz vor dem Kreuzungsbereich Bleichstraße/Jahnstraße vom Fahrbahnrand an. Dabei streifte er einen geparkten Renault. Anschließend setzte er die Fahrt über die Bleichstraße in Richtung Dillweißenstein fort.

    Vierstellige Schadenssumme

    Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Pforzheim ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

