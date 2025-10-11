Pforzheim: Unfallflucht mit Linienbus – Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei verursachte ein unbekannter Fahrer am Montagnachmittag, 6. Oktober, in Pforzheim einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Ermittler gehen von einem Linienbus als Unfallfahrzeug aus.

Der Fahrer fuhr kurz vor dem Kreuzungsbereich Bleichstraße/Jahnstraße vom Fahrbahnrand an. Dabei streifte er einen geparkten Renault. Anschließend setzte er die Fahrt über die Bleichstraße in Richtung Dillweißenstein fort.

Vierstellige Schadenssumme

Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Pforzheim ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.