Nagold: Unfall auf K 4346 mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Polizeibericht aus Nagold

Crash auf K4346 bei Nagold – BMW-Überholmanöver missglückt

Auf der K 4346 kollidierten zwei Autos frontal. Zwei Personen wurden leicht verletzt, die Strecke war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.
Von Redaktion ka-news.de
    Foto: Thomas Riedel

    Frontalzusammenstoß auf der K 4346 zwischen Iselshausen und Mötzingen

    Nach Angaben der Polizei überholte ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf der K 4346 zwischen Iselshausen und Mötzingen einen Sattelzug. Dabei prallte er frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Eine in Richtung Iselshausen fahrende Audi-Fahrerin fuhr anschließend auf den BMW des 57-Jährigen auf.

    Zwei verletzte Autofahrer im Krankenhaus

    Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Die Audi-Fahrerin und der 57-jährige BMW-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Unfallaufnahme zeitweise voll. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Das Polizeipräsidium Pforzheim ermittelt zum genauen Ablauf.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

