Crash auf K4346 bei Nagold – BMW-Überholmanöver missglückt

Frontalzusammenstoß auf der K 4346 zwischen Iselshausen und Mötzingen

Nach Angaben der Polizei überholte ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf der K 4346 zwischen Iselshausen und Mötzingen einen Sattelzug. Dabei prallte er frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Eine in Richtung Iselshausen fahrende Audi-Fahrerin fuhr anschließend auf den BMW des 57-Jährigen auf.

Zwei verletzte Autofahrer im Krankenhaus

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Die Audi-Fahrerin und der 57-jährige BMW-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Unfallaufnahme zeitweise voll. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Das Polizeipräsidium Pforzheim ermittelt zum genauen Ablauf.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.