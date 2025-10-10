Nackt und aggressiv: Psychisch kranker Mann sorgt für Aufregung auf offener Straße

Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hatte am Donnerstagmorgen, 9. Oktober, in Neuffen (Kreis Esslingen) für erhebliche Aufregung gesorgt.

Aggressives Verhalten gegenüber Passanten und Kindern in Neuffen

Nach Angaben der Polizei sprach der 36-Jährige in der Hauptstraße Passanten sowie Schul- und Kindergartenkinder in aggressiver Weise an, schlug auf Autos ein und sprang auf die Motorhaube eines Fahrzeugs. Anschließend entkleidete sich der Mann, rannte nackt die Straße entlang, und griff einen Passanten körperlich an. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann schließlich überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht.

Polizeiposten Neuffen ermittelt nach Zwischenfall

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, teilt die Polizei mit. Auch Sachschäden sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.