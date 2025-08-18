Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Logo ka-news.de
Motorradfahrer mit 24 Jahren tödlich verunglückt: Unfallursache auf der L404 ermittelt

Polizeibericht aus Freudenstadt

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 404 starb am Sonntag ein 24-jähriger Motorradfahrer. Die Polizei sperrte die Straße für Einsatzkräfte vollständig.
    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr. Ein 24-jähriger Motorradfahrer auf einer Moto-Guzzi war auf der Landesstraße 404 von Freudenstadt in Richtung Zwieselsberg unterwegs. Mutmaßlich durch zu hohe Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle. Der Fahrer kam von der Straße ab und prallte in eine Böschung.

    Unfallstelle auf der Landesstraße 404 gesperrt

    Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verstarb später im Krankenhaus. Notärzte und ein Notfallseelsorger waren vor Ort. Polizei und Feuerwehr sperrten die Landesstraße für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten.

    Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Polizeibehörde in Pforzheim bittet mögliche Unfallzeugen um Hinweise. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Sperrung der Straße wieder aufgehoben.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

