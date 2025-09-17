Motorradfahrer schwer verletzt bei Unfall in Rastatt

Jugendlicher schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer erlitt am Mittwochmorgen, 17. September, gegen 8.30 Uhr, bei einem Unfall in Rastatt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach Angaben der Polizei missachtete der 57-jährige Opel-Fahrer im Kreuzungsbereich "Im Steingrüst" und "Im Wöhr" ein Stoppschild, was zur Kollision führte. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Einsatzkräfte sperrten den Kreuzungsbereich zunächst, räumten ihn aber gegen 10.15 Uhr wieder frei.

Unfallort Rastatt

Rettungskräfte, darunter ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber, versorgten den schwer verletzten Jugendlichen vor Ort. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer Vorfahrtsverletzung des Opel-Fahrers aus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.