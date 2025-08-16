Streit in Baden-Baden eskaliert: Messerattacke auf 40-Jährigen

Eine Auseinandersetzung endete am Freitagabend, 15. August, in Baden-Baden in einer Messerattacke. Nach Angaben der Polizei gerieten drei Männer, die sich regelmäßig am Augustaplatz aufhalten, in Streit. Im Zuge des Streits schlug einer der Männer auf einen 40-Jährigen ein. Ein 21-Jähriger zog daraufhin ein Messer und attackierte den am Boden liegenden Mann. Der Verletzte versuchte anschließend zu flüchten.

Vorfall am Augustaplatz

Der am Boden liegende Mann erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei konnte den Angreifer noch am Tatort festnehmen. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Die Polizei Baden-Baden sucht Zeugen, um weitere Details zum Tathergang zu ermitteln. Hinweise können telefonisch unter 07221 680 120 an die Polizei gemeldet werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.