Messer-Raub in Pforzheim: Unbekannte überfallen Mann in Nordstadt

Nach Angaben der Polizei Pforzheim bedrohten am Montagabend zwei Unbekannte in der Pforzheimer Nordstadt einen 42-Jährigen mit einem Messer und raubten Bargeld. Der Mann lief gegen 22.30 Uhr von der Pfälzerstraße in Richtung Bahnhofunterführung. Im Park am Zähringerplatz traf er auf das Duo. Nach Polizeiangaben kamen beide Täter aus der Unterführung.

Überfall am Zähringerplatz in Pforzheim

Beide gingen auf den 42-Jährigen zu. Einer hielt ein Messer. Der andere zog dem Opfer die Jacke aus und nahm die Geldbörse. Darin lag ein mittlerer zweistelliger Betrag. Die Täter tasteten den Mann weiter ab. Der 42-Jährige stieß einen Angreifer weg. Er flüchtete in Richtung Landratsamt. Schutz- und Kriminalpolizei leiteten eine Tatortbereichsfahndung ein; Beamte trafen die Männer nicht mehr an.

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1

35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

dunkle Haare, langer Bart

roter Schla, helle Bomberjacke

Täter 2

zirka 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

hellblonder, kurzer Bart und Halbglatze

trug auffällige, hellblaue Jacke

Der Kriminaldauerdienst Pforzheim nimmt Hinweise unter 07231/186 44 44 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.