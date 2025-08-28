Männergruppe ruft nationalsozialistische Parolen in Waltersweier

In der Nacht zum Donnerstag rief eine Gruppe Männer in Waltersweier nationalsozialistische Parolen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Vorfälle.

Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht zum Donnerstag in Waltersweier Parolen nationalsozialistischen Inhalts gerufen. Anwohner meldeten, dass es sich um mehrere Männer gehandelt habe, die offenbar oberkörperfrei in Richtung des Industriegebiets unterwegs waren. Trotz sofort eingeleiteter Überprüfungen mehrerer Polizeistreifen konnten die Personen nicht angetroffen werden.

Waltersweier: Suche nach Zeugen

Die Ereignisse spielten sich in der Nähe der Römerstraße ab. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Dabei sollen insbesondere Details zur Kleidung und zum Verhalten der Gruppe genannt werden. Die Ermittler prüfen zudem einen möglichen Zusammenhang mit einem Vorfall Anfang Juni in Offenburg. Damals wurden in Bahnhofsnähe nationalsozialistische Parolen in einem Cafébereich gemeldet.

Die Polizei in Offenburg setzt ihre Ermittlungen fort. Es werden weiterhin intensiv Zeugen gesucht, um Klarheit in die Ereignisse zu bringen. Der Vorfall von Anfang Juni kam Ende Juli zur Anzeige und steht aktuell ebenfalls im Fokus der Untersuchungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle zu melden, um den Ermittlern wichtige Informationen zu liefern.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.