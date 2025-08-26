Verkehrsunfall in Rheinstetten: 81-jährige Autofahrerin bei Kollision mit Straßenbahn leicht verletzt

Kollision mit Straßenbahn

Eine 81-jährige Autofahrerin kollidierte in Rheinstetten mit einer Straßenbahn. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagmittag, 26. August. Die 81-jährige Fahrerin fuhr gegen 15.10 Uhr im Kreisverkehr an der Rappenwörthstraße/Mörscher Straße, als sie eine herannahende Straßenbahn übersah. Diese erfasste den BMW und schob ihn mit. Das Auto kam zwischen einem Strommast und der Bahn zum Stehen.

Unfallstelle in Rheinstetten-Mörsch

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau. Ein Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Passant, der Hilfe leistete, erlitt eine leichte Schnittverletzung. Diese Verletzung musste nicht behandelt werden. Der Sachschaden ist noch nicht ermittelt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden erbeten. Zeugen können sich telefonisch melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.