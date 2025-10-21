Lahr: Körperverletzung in Schillerstraße –drei Unbekannte gehen auf einen Mann los

Täter fliehen in Richtung Markplatz

Nach Angaben der Polizei griffen drei bislang unbekannte Täter am Montagabend, 20. Oktober, gegen 20.15 Uhr in der Schillerstraße in Lahr einen Mann an. Die Männer flohen anschließend zu Fuß in Richtung Marktplatz. Der Geschädigte stand unter starker Alkoholeinwirkung und erlitt leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung der der Angreifer

Das Opfer beschrieb Person 1 als Mann im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild. Er war etwa 180 cm groß, hatte kurze braune Haare und einen kürzeren Vollbart. Bekleidung: beige Hose, grauer Pullover, schwarze ärmellose Weste.

Das Opfer beschrieb die zweite Person als 20 bis 30 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild und 170 bis 180 cm groß. Die Haare waren braun und nach hinten gegelt. Bekleidung: schwarzer Mantel. Zur dritten Person lag keine Beschreibung vor.

Das Polizeirevier Lahr nahm Ermittlungen zu Hintergründen und Tätern auf. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 07821 277-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.