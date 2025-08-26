Brand in Malscher Kaufhaus löst Großeinsatz aus

Ein Feuer in einem Kaufhaus in Malsch führte am Dienstagmittag, 26. August, zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einem Textildiscounter in der Sezanner Straße gegen 14.30 Uhr aus. Der Dachstuhl des Gebäudes stand zeitweise vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Malsch

Die Löscharbeiten zogen sich bis etwa 16.00 Uhr hin. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Umgebung des Brandortes. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens werden aktuell ermittelt. Zeugen gibt es bisher keine. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Ermittlungen

Die Polizei setzt ihre Arbeit fort, um genauere Informationen zu gewinnen. Das Gebiet rund um das Kaufhaus wurde vorübergehend abgesperrt. Weiterhin wird nach der Brandursache gesucht. Die Feuerwehr war mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort. Die Präsenz der Polizei in der Region wurde verstärkt.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.