Nach Großbrand und dickem Rauch in Sontheim: Anwohner sollen Gartengemüse waschen

In Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist am Montagmittag, 20. Oktober, ein Feuer in einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Gegen 12 Uhr meldeten Anwohner zunächst starken Rauch aus der Industriestraße.

Als Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand eine Lagerhalle mit einer Sortieranlage bereits in Vollbrand. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude, teilte die Polizei mit.

Feuerwehrleute aus Sontheim erleiden Rauchgasvergiftungen

Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Die dunkle Rauchwolke war weithin sichtbar und führte zur Sperrung der umliegenden Straßen. Anwohner wurden angewiesen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Icon vergrößern Die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Foto: Stefan Puchner/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Foto: Stefan Puchner/dpa

Laut Messungen der Feuerwehr wurden keine gefährlichen Schadstoffbelastungen festgestellt, dennoch sollten Gartenprodukte vorsichtshalber gründlich abgewaschen werden.

Der Einsatz war in der Nacht beendet. Mehrere Feuerwehrleute erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die ambulant behandelt wurden. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens machte die Polizei bisher keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Informationen der dpa