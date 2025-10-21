Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Großbrand Sontheim: Rauchwolke verursacht Straßensperrungen und Verletzungen

Sontheim

Nach Großbrand und dickem Rauch in Sontheim: Anwohner sollen Gartengemüse waschen

Großbrand in Sontheim sorgt für massive Rauchentwicklung über mehrere Stunden. Erst in der Nacht kann die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Der durch das Feuer entstandene Rauch stieg zum Himmel hinauf.
    Der durch das Feuer entstandene Rauch stieg zum Himmel hinauf. Foto: Stefan Puchner/dpa

    In Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ist am Montagmittag, 20. Oktober, ein Feuer in einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Gegen 12 Uhr meldeten Anwohner zunächst starken Rauch aus der Industriestraße.

    Als Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand eine Lagerhalle mit einer Sortieranlage bereits in Vollbrand. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude, teilte die Polizei mit.

    Feuerwehrleute aus Sontheim erleiden Rauchgasvergiftungen

    Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Die dunkle Rauchwolke war weithin sichtbar und führte zur Sperrung der umliegenden Straßen. Anwohner wurden angewiesen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

    Die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
    Die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Laut Messungen der Feuerwehr wurden keine gefährlichen Schadstoffbelastungen festgestellt, dennoch sollten Gartenprodukte vorsichtshalber gründlich abgewaschen werden.

    Der Einsatz war in der Nacht beendet. Mehrere Feuerwehrleute erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die ambulant behandelt wurden. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens machte die Polizei bisher keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

    Mit Informationen der dpa

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden