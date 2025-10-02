Logo ka-news.de
Großbrand in Freiburg-Hochdorf: Feuerwehr kämpft gegen massive Flammen auf 60.000 m²

Freiburg

Großbrand in Freiburg-Hochdorf: Feuerwehr kämpft gegen Flammen auf 60.000 Quadratmetern

Ein Großbrand im Freiburger Industriegebiet sorgte am Mittwochabend für einen Feuerwehr-Großeinsatz. Betroffen ist ein Gewerbekomplex von rund 60.000 Quadratmetern.
Von Verena Müller-Witt
    Großbrand im Industriegebiet Feiburg am 1. Oktober 2025
    Ein Mitarbeiter bei Großbrand in Freiburg verletzt

    Das Feuer war gegen 21 Uhr am Mittwoch ausgebrochen und griff zwischenzeitlich auf mehrere angrenzende Gebäude über. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Firmenkomplexe betroffen. Ein Mitarbeiter wurde bei dem Brand leicht verletzt.

    Großbrand im Industriegebiet Feiburg am 1. Oktober 2025
    Großbrand in Freiburg unter Kontrolle

    Die Feuerwehr hat die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Betroffene Gebäudeteile werden kontrolliert abbrennen gelassen. Laut Einsatzkräften besteht derzeit keine Gefahr, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

    Großbrand im Industriegebiet Feiburg am 1. Oktober 2025
    Der Bereich um den Brandort bleibt jedoch großräumig abgesperrt. Der Schaden ist enorm: Erste Schätzungen gehen von mindestens 50 Millionen Euro aus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

    Großbrand im Industriegebiet Feiburg am 1. Oktober 2025
    Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei die Bevölkerung weiterhin, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Umkreis kann es zu Ascheniederschlägen kommen, eine konkrete Gefahr für Anwohner bestehe aber nicht.

