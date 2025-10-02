Großbrand in Freiburg-Hochdorf: Feuerwehr kämpft gegen Flammen auf 60.000 Quadratmetern

Ein Mitarbeiter bei Großbrand in Freiburg verletzt

Das Feuer war gegen 21 Uhr am Mittwoch ausgebrochen und griff zwischenzeitlich auf mehrere angrenzende Gebäude über. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Firmenkomplexe betroffen. Ein Mitarbeiter wurde bei dem Brand leicht verletzt.

Großbrand in Freiburg unter Kontrolle

Die Feuerwehr hat die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Betroffene Gebäudeteile werden kontrolliert abbrennen gelassen. Laut Einsatzkräften besteht derzeit keine Gefahr, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Der Bereich um den Brandort bleibt jedoch großräumig abgesperrt. Der Schaden ist enorm: Erste Schätzungen gehen von mindestens 50 Millionen Euro aus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei die Bevölkerung weiterhin, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Umkreis kann es zu Ascheniederschlägen kommen, eine konkrete Gefahr für Anwohner bestehe aber nicht.