Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Großbrand im Mannheimer Hafen: Feuerwehrmann verletzt

Mannheim

Großbrand im Mannheimer Industriehafen: Feuerwehr seit Stunden im Einsatz

Ein Großbrand im Mannheimer Industriehafen hält seit Donnerstag die Feuerwehr auf Trab. Eine Person wurde verletzt. Zudem warnt die Polizei vor Geruchsbelästigung.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

    Im Industriehafen der Stadt Mannheim ist am Donnerstagabend, 16. Oktoberm ein Brand in einer Industrieanlage ausgebrochen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen 22.24 Uhr meldeten Zeugen offene Flammen in der Hansastraße.

    Feuerwehrmann bei Brand verletzt

    Die Einsatzkräfte lokalisierten das Feuer zunächst im Dachstuhl, das Feuer griff jedoch auf das Dach einer angrenzenden Lagerhalle über.

    Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht gefährdet, allerdings wurde ein 46-jähriger Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten verletzt und wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

    Feuerwehr immer noch im Einsatz

    Aufgrund der Brandbekämpfung kommt es derzeit zu Geruchsbelästigungen in der Stadt, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht. Die Feuerwehr Mannheim ist weiterhin mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, da immer wieder Glutnester aufflammen.

    Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst übernommen.

    Mit Hilfe von KI erstellt

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden