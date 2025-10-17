Großbrand im Mannheimer Industriehafen: Feuerwehr seit Stunden im Einsatz

Im Industriehafen der Stadt Mannheim ist am Donnerstagabend, 16. Oktoberm ein Brand in einer Industrieanlage ausgebrochen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen 22.24 Uhr meldeten Zeugen offene Flammen in der Hansastraße.

Feuerwehrmann bei Brand verletzt

Die Einsatzkräfte lokalisierten das Feuer zunächst im Dachstuhl, das Feuer griff jedoch auf das Dach einer angrenzenden Lagerhalle über.

Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht gefährdet, allerdings wurde ein 46-jähriger Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten verletzt und wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

Feuerwehr immer noch im Einsatz

Aufgrund der Brandbekämpfung kommt es derzeit zu Geruchsbelästigungen in der Stadt, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht. Die Feuerwehr Mannheim ist weiterhin mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, da immer wieder Glutnester aufflammen.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst übernommen.

