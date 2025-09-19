Frontalzusammenstoß in Remchingen: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Renault-Fahrerin erleidet leichte Verletzungen

Am Donnerstagnachmittag, 18. September, geriet eine 25-jährige Renault-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn der Landesstraße 4535. Dort kollidierte sie frontal mit einem 63-jährigen Mann auf einem Motorroller. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr, als die Fahrerin aus Langensteinbach in Richtung Remchingen unterwegs war. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen, während der Rollerfahrer schwer getroffen wurde.

Remchingen: Unfallverlauf und Rettungsmaßnahmen

Der schwerverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bisher gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder technische Defekte.

Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Pforzheim zu melden, um weitere Details zur Klärung des Unfallhergangs beizutragen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.