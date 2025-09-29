Streit in Rastatt: Mann geht auf 20-Jährige los und verletzt sie

Laut Polizei endeten die Streitigkeiten zwischen einem 20-Jährigen und seiner gleichaltrigen Bekannten gewalttätig. Der junge Mann brachte die Frau zu Boden und verletzte sie dabei leicht. Die Ermittlungen konzentrieren sich auch auf das mögliche Vorliegen einer Freiheitsberaubung. Der Vorfall ereignete sich in Rastatt und die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Tatgeschehen in der Lindenallee

Der junge Mann und die verletzte Person waren miteinander bekannt. Die Beamten klären derzeit ab, ob der Vorfall weitere strafrechtliche Konsequenzen hat. Der genaue Verlauf und die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Auch mögliche zusätzliche Straftatbestände werden geprüft.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und Hinweise werden von den zuständigen Stellen entgegengenommen. Ob es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Vorfällen kam, ist unklar. Die Beamten in Offenburg koordinieren die weiteren Schritte. Ein abschließender Bericht wird noch erwartet.

