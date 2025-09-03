Feuerwehreinsatz am Epplesee: Vermisster Schwimmer taucht unverletzt wieder auf

Es waren rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinstetten mit einem Boot im Einsatz. Zusätzlich war der DLRG mit drei Booten, Wasserrettungshunden und einer Taucherstaffel vor Ort. Wenig später fanden die Einsatzkräfte den Schwimmer unversehrt im Wasser und brachten ihn an Land.

Anscheinend handelte es sich um ein Missverständnis. Der Mann hatte lediglich vor gehabt, einmal um den See zu schwimmen und war unverletzt.