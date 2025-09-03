Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz am Epplesee in Rheinstetten: Vermisster Schwimmer taucht selbstständig wieder auf

Karlsruhe

Feuerwehreinsatz am Epplesee: Vermisster Schwimmer taucht unverletzt wieder auf

Am Mittwoch, 3. September, rückten gegen 14.45 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserrettung an den Epplesee in Rheinstetten aus. Ein Schwimmer wurde seit über einer Stunde vermisst.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Einsatz am Epplesee in Rheinstetten.
    Einsatz am Epplesee in Rheinstetten. Foto: EinsatzReport24

    Es waren rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinstetten mit einem Boot im Einsatz. Zusätzlich war der DLRG mit drei Booten, Wasserrettungshunden und einer Taucherstaffel vor Ort. Wenig später fanden die Einsatzkräfte den Schwimmer unversehrt im Wasser und brachten ihn an Land.

    Anscheinend handelte es sich um ein Missverständnis. Der Mann hatte lediglich vor gehabt, einmal um den See zu schwimmen und war unverletzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden