Brand in Flüchtlingsunterkunft: Vier Verletzte in Horb am Neckar

Nach Angaben der Polizei brach am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in der Horber Kreuzerstraße aus. Kurz nach 09.00 Uhr entdeckten Einsatzkräfte den Brand, der in einem Zimmer im ersten Obergeschoss begann. Der betroffene Bewohner war zum Zeitpunkt des Feuers abwesend. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Vier Bewohner wurden leicht verletzt.

Horb am Neckar

Einer der Betroffenen sprang aus dem Fenster des ersten Obergeschosses, um den verrauchten Fluren zu entkommen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden an Gebäude und Inventar wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Unterkunft ist derzeit unbewohnbar; alle Bewohner erhielten anderweitige Unterkünfte.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Fahrlässige Brandstiftung durch den abwesenden Zimmerbewohner kann nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei weiter. Das Führungs- und Lagezentrum ermittelt in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden. Erste Ergebnisse der Untersuchungen werden in den kommenden Tagen erwartet.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.