Sexueller Angriff auf junge Frau: Polizei fahndet nach diesem Mann!

In den frühen Morgenstunden des 13. Juli 2025 wurde eine 31-jährige Frau im Hermann-Löns-Weg Opfer von sexualisierten Gewalt. Das Polizeipräsidium Aalen teilte im Netz Bilder des Mannes.

Angriff in Fellbach: Was ist passiert?

Laut Polizei soll der Mann gegen 1.15 Uhr die Frau von hinten angegriffen und zu Boden gebracht haben. Anschließend habe der Täter die Frau massiv belästigt. Durch laute Hilferufe konnte die 31-Jährige den Angreifer schließlich vertreiben.

Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine grüne Kapuzenjacke und eine schwarze Maskierung.

Sex-Angriff in Fellbach: Warum kommt die Meldung erst jetzt?

Nach mehreren Monaten konnten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei einen bislang unbekannten Mann ermitteln. Zur weiteren Fahndung veröffentlichte die Polizei zwei Lichtfotos des Täters auf ihrer Webseite. Eine erste Pressemitteilung der Polizei wurde bereits am 13. Juli verschickt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 07361/ 5800 entgegengenommen.