27 Verkehrsverstöße bei Kontrolle auf B294 bei Neulingen

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat am Donnerstag auf der Bundesstraße 294 bei Neulingen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Laut Polizei wurden zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr rund 700 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei kam es zu 27 Geschwindigkeitsverstößen. Die höchste Überschreitung verzeichnete ein Autofahrer mit 148 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Dem Schnellfahrer drohen nun mehrere Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und zwei Punkten im Fahreignungsregister. Die Polizei betont, dass überhöhte Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle darstellt. Deshalb sollen die Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit fortgesetzt werden.

Die Messungen erfolgten im Zuge regelmäßiger Verkehrskontrollen, die von der Polizei zur Unfallvermeidung durchgeführt werden. Verkehrsteilnehmer werden eindringlich auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hingewiesen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.