Mord in Ellwangen – Hat eine Seniorin ihren 84-jährigen Ehemann erstochen?

Tötungsdelikt am Wochenende

Das Polizeipräsidium Aalen gibt in einer Mitteilung bekannt, dass sich die Tat wohl zwischen Samstagnachmittag, 4. Oktober, und Sonntagmittag, 5. Oktober, ereignete.

Ehefrau verletzt sich und tötet Ehemann

Der Mann wurde am Sonntag tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Die Verdächtige erlitt schwere, mutmaßlich selbst zugefügte Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.