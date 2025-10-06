Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Ellwangen: Seniorin tötet ihren Ehemann mit Messer

Ellwangen

Mord in Ellwangen – Hat eine Seniorin ihren 84-jährigen Ehemann erstochen?

In Ellwangen hat sich am Wochenende ein schweres Gewaltverbrechen ereignet. Eine 78 Jahre alte Frau soll ihren Ehemann mit mehreren Messerstichen getötet und sich selbst verletzt haben.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Tötungsdelikt am Wochenende

    Das Polizeipräsidium Aalen gibt in einer Mitteilung bekannt, dass sich die Tat wohl zwischen Samstagnachmittag, 4. Oktober, und Sonntagmittag, 5. Oktober, ereignete.

    Ehefrau verletzt sich und tötet Ehemann

    Der Mann wurde am Sonntag tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Die Verdächtige erlitt schwere, mutmaßlich selbst zugefügte Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden