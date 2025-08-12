Logo ka-news.de
Einbruchsserie in Steinbach: Täter stehlen wertvolle Kreissägeblätter und Werkzeuge

Polizeibericht aus Baden-Baden

Einbruch in Steinbacher Firma: Kreissägeblätter gestohlen

Unbekannte brechen in der Vimbucher Straße in ein Firmengebäude ein. Hochwertige Werkzeuge und Kreissägeblätter entwendet.
Von Redaktion ka-news.de
    Einbruch in Steinbacher Firma: Kreissägeblätter gestohlen
    Einbruch in Steinbacher Firma: Kreissägeblätter gestohlen

    In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Einbrecher in eine Firma in der Vimbucher Straße in Steinbach ein. Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt, indem sie zwei Fenster aufhebelten. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 3.30 Uhr und Montag, 8.10 Uhr.

    Baden-Baden, Steinbach

    Aus dem Gebäude wurden hochwertige Kreissägeblätter und Spezialwerkzeuge gestohlen. Die Ermittlungen zum Fall führt das Polizeirevier Bühl. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Beobachtungen oder Informationen können der Polizei unter der bereitgestellten Telefonnummer mitgeteilt werden.

    Ermittlungen zur Täteridentifikation laufen. Der Einbruch hinterlässt erhebliche Sach- und Materialschäden. Die Behörden haben Sicherheitsmaßnahmen für betroffene Unternehmen empfohlen. Diese sollen helfen, weitere Einbrüche zu verhindern. Im Fokus steht auch die Überprüfung von Sicherheitsvorkehrungen in der ganzen Region. Zeugen werden gebeten, sich unter 07223 99097-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

