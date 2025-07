Mutmaßliche Einbrecherin in Pforzheim festgenommen

Nach Angaben der Polizei wurde eine mutmaßliche Einbrecherin am Montag in Pforzheim festgenommen. Die 36-Jährige soll zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag in ein Wohnhaus in der Paracelsusstraße eingebrochen sein. Sie wurde vor Ort entdeckt und flüchtete, konnte jedoch dank Fahndungsmaßnahmen aufgespürt und in Haft genommen werden.

Einbruch in Pforzerheimer Stadtteil Brötzingen

Die Tatverdächtige hatte das Haus durchwühlt und sich darin aufgehalten, bis die Eigentümer zurückkehrten. Wegen Fluchtgefahr wurde Haftbefehl gegen sie erlassen. Das Amtsgericht Pforzheim setzte diesen am Dienstag in Vollzug. Die Frau ist derzeit in Untersuchungshaft und ohne festen Wohnsitz.

Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe prüfen mögliche Verbindungen zu weiteren Einbrüchen in der Umgebung. Hinweise zu den Vorfällen nimmt der Kriminaldauerdienst in Pforzheim entgegen. Die Telefonnummer lautet 07231 186-4444.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.