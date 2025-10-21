Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Durmersheim: 52-Jährige bedroht Passanten und kommt in Fachklinik

Polizeibericht aus Durmersheim

Messer auf dem Parkplatz: Frau gerät in Durmersheim in psychische Ausnahmesituation

Eine Frau soll mehrere Passanten auf einem Parkplatz in Durmersheim mit einem Messer bedroht haben. Beamte fanden die Frau in einem“psychischen Ausnahmezustand“ vor.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
    (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Vorfall auf Parkplatz am Drogeriemarkt

    Nach Angaben der Polizei Offenburg soll eine 52-Jährige Montagnachmittag, 20. Oktober, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts Passanten mit einem Messer hantiert haben. Alarmierte Streifen fuhren an, doch die Frau floh zuvor in ein nahegelegenes Waldstück und blieb zunächst unauffindbar.

    Frau in psychischem Ausnahmezustand

    Zeugen sahen die Frau schließlich gegen 18.45 Uhr im Bereich Hans-Thoma-Straße. Laut Polizei befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Einsatzkräfte trafen sie dort an. Die Beamten nahmen sie widerstandslos fest. Ein Messer fanden die Polizisten nicht bei ihr. Die Polizei brachte die 52-Jährige in eine nahegelegene Fachklinik.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden