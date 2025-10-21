Messer auf dem Parkplatz: Frau gerät in Durmersheim in psychische Ausnahmesituation

Vorfall auf Parkplatz am Drogeriemarkt

Nach Angaben der Polizei Offenburg soll eine 52-Jährige Montagnachmittag, 20. Oktober, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts Passanten mit einem Messer hantiert haben. Alarmierte Streifen fuhren an, doch die Frau floh zuvor in ein nahegelegenes Waldstück und blieb zunächst unauffindbar.

Frau in psychischem Ausnahmezustand

Zeugen sahen die Frau schließlich gegen 18.45 Uhr im Bereich Hans-Thoma-Straße. Laut Polizei befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Einsatzkräfte trafen sie dort an. Die Beamten nahmen sie widerstandslos fest. Ein Messer fanden die Polizisten nicht bei ihr. Die Polizei brachte die 52-Jährige in eine nahegelegene Fachklinik.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.